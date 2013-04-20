Нужно изготовить 3 баннера

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок128 просмотров

Здравствуйте!

Нужно изготовить 3 качественных ярких анимированных баннера

Требования к баннерам:

- размер баннера: 500*73

- максимальный вес баннера: не более 30 Кб, в исключительных случаях — анимированный гиф из неск. слоев — до 40 Кб

- допустимые форматы: gif, jpg

Тематика: 2 баннера нижнее мужские белье и 1 баннера мужская одежда.

Предлагаемая цена 400 р. за баннер, итого. 1200 р.

12 лет назад
riwer
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ZETIX
Влад 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена в срок, качественно, с высоким художественным вкусом)) Огромное спасибо Владу!!!
С Сергееем приятно работать, оплата своевременная, ТЗ конкретно поставлено. В общем - отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

ZETIX
Влад 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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