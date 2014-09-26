riwer

Сергей riwer

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание и размещение статей на сайтах

    Написать и разместить на сайтах 4 статьи 2500-3000 знаков по тематике нижнее бельё. Размещение по Вашему выбору, ТИЦ сайтов для размещение не ниже 150. Просьба указывать на каких сайтах можете разместить и цену ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание 4-х статей и закупка ссылок на бирже

    Здравствуйте! Нужно написать 4 статьи по ключевым словам 2500-3000 знаков, разместить на Ваше усмотрение. Закупить ссылки на бирже. Тематика: нижнее белье, одежда. Просьба писать Ваши предложения по оплате.

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интернет-магазин на Opencart

    $300

    Здравствуйте! Нужен несложный бюджетный, но красочный магазин одежды на Opencart с типовым набором функций, без товарного заполнения (заполнять будем сами). Так же потребуется его установка и отладка на нашем домене. Консультации и ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать 5 баннеров

    $50

    Здравствуйте! Нужно изготовить 5 качественных ярких анимированных баннеров Требования к баннерам: - размер баннера: 500*73 - максимальный вес баннера: не более 30 Кб, в исключительных случаях — анимированный гиф ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание группы в Контакте

    $100

    Здравствуйте! Нужно создать группу интернет-магазина в Контакте. Подобрать и разместить красивые рекламные фото по тематике магазина , написать введение и несколько описаний к фото товаров. Адрес Vk уже ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать группу в Контакте

    $80

    Требуется создать группу интернет-магазина в контакте. Подобрать и разместить красочные рекламные фото по тематике магазина. Адрес VK уже зарегистрирован. Бюджет 3000 р.

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно изготовить 5 баннеров

    $60

    Здравствуйте! Нужно изготовить 5 качественных ярких анимированных баннеров Требования к баннерам: - размер баннера: 500*73 - максимальный вес баннера: не более 30 Кб, в исключительных случаях — анимированный гиф ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта

    Добрый день! Есть работающий сайт интернет-магазина. Со временем обнаружились некоторые недостатки и желание изменить дизайн. Нужно создать новый сайт по предложенным образцам, перенести туда наше товарное заполнение (порядка 1000 товаров) с сохранением адресных ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно изготовить 3 баннера

    $40

    Здравствуйте! Нужно изготовить 3 качественных ярких анимированных баннера Требования к баннерам: - размер баннера: 500*73 - максимальный вес баннера: не более 30 Кб, в исключительных случаях — анимированный гиф ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно изготовить 3 баннера

    $40

    Здравствуйте! Нужно изготовить 3 качественных ярких анимированных баннера Требования к баннерам: - размер баннера: 500*73 - максимальный вес баннера: не более 30 Кб, в исключительных случаях — анимированный гиф ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно изготовить 3 баннера

    $40

    Здравствуйте! Нужно изготовить 3 качественных ярких анимированных баннера Требования к баннерам: - размер баннера: 500*73 - максимальный вес баннера: не более 30 Кб, в исключительных случаях — анимированный гиф ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно изготовить 6 баннеров

    Здравствуйте! Нужно изготовить 6 качественных анимированных баннеров Требования к баннерам: - размер баннера: 500*73 - максимальный вес баннера: не более 30 Кб, в исключительных случаях — анимированный гиф из ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание несложного сайта интернет-магазина одежды

    Здравствуйте! Нужен несложный бюджетный, но красочный магазин одежды с типовым набором функций, без товарного заполнения (заполнять будем сами). Так же потребуется его установка и отладка на нашем домене. Консультации и инструкции по правильному заполнению ...

    Интернет-магазины29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

vika_smi
33 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
4 отзыва
$20
10 баллов
10 лет назад
Написание и размещение статей на сайтах
Написание статей
Сергей - отличный заказчик. Четко поставил задачу, перевел предоплату, оперативно отвечал на вопросы, которые возникали в процессе работы. Спасибо за сотрудничество!
Отлично! Заказ выполнен быстро и качественно. Рекомендую Викторию как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Evgen311293
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Написание статей контекстной рекламы для SEOпродвижения.
Написание статей
работаем не первый раз. Сотрудничество проходит на высшем уровне. Заказчик четко знает, что ему надо. Очень вежливый, тактичный человек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Работаем не первый раз! Заказ выполнен на отлично, все замечания быстро и оперативно исправляются. Только положительные отзывы о работе Евгения.
Ответный отзыв
Evgen311293
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Написание 4-х статей и закупка ссылок на бирже
Написание статей
Очень доволен работой с Сергеем. Четкая постановка задачи Всегда был на связи Оплата своевременная Приятный в общении человек, который знает, что ему нужно получить на выходе Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Работа выполнена качественно и быстро! Учтены все пожелания заказчика, всегда на связи! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Интернет-магазин на Opencart
Opencart
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Очень приятно сотрудничать с заказчиком. Надеемся на дальнейшую работу!
Проект выполнена на отлично! Учтены все требования. Соблюдены сроки. Алексей всегда на связи и может дать исчерпывающие пояснения на любые вопросы. Рекомендую, как ответственного и грамотного исполнителя!
Ответный отзыв
ford-focus2004
Игорь 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Создание группы в Контакте
Очень адекватный заказчик, всем советую. Если что-то не понятно объяснит и поможет. Буду рад посотрудничать в будущем!
Работа выполнена на отлично! Всё быстро, грамотно и красиво!
Ответный отзыв
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