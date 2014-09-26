Написать и разместить на сайтах 4 статьи 2500-3000 знаков по тематике нижнее бельё. Размещение по Вашему выбору, ТИЦ сайтов для размещение не ниже 150. Просьба указывать на каких сайтах можете разместить и цену ...
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Произвести полную SEO оптимизацию нового интернет магазина на OpenCart. Настроить robots.txt и тд. Настройка Yandex Metrika и Google analyticsПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $40
Написать статьи контекстной рекламы на определенную тему: нижнее белье, мужская одеждаКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $150
Нужно написать 4 статьи по ключевым словам 2500–3000 знаков, разместить на Ваше усмотрение. Закупить ссылки на бирже. Тематика: нижнее белье, одежда.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно написать 4 статьи по ключевым словам 2500-3000 знаков, разместить на Ваше усмотрение. Закупить ссылки на бирже. Тематика: нижнее белье, одежда. Просьба писать Ваши предложения по оплате.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $300
Здравствуйте! Нужен несложный бюджетный, но красочный магазин одежды на Opencart с типовым набором функций, без товарного заполнения (заполнять будем сами). Так же потребуется его установка и отладка на нашем домене. Консультации и ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно изготовить 5 качественных ярких анимированных баннеров Требования к баннерам: - размер баннера: 500*73 - максимальный вес баннера: не более 30 Кб, в исключительных случаях — анимированный гиф ...Анимация9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно создать группу интернет-магазина в Контакте. Подобрать и разместить красивые рекламные фото по тематике магазина , написать введение и несколько описаний к фото товаров. Адрес Vk уже ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $80
Требуется создать группу интернет-магазина в контакте. Подобрать и разместить красочные рекламные фото по тематике магазина. Адрес VK уже зарегистрирован. Бюджет 3000 р.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $60
Здравствуйте! Нужно изготовить 5 качественных ярких анимированных баннеров Требования к баннерам: - размер баннера: 500*73 - максимальный вес баннера: не более 30 Кб, в исключительных случаях — анимированный гиф ...Баннеры16 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Есть работающий сайт интернет-магазина. Со временем обнаружились некоторые недостатки и желание изменить дизайн. Нужно создать новый сайт по предложенным образцам, перенести туда наше товарное заполнение (порядка 1000 товаров) с сохранением адресных ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $40
Здравствуйте! Нужно изготовить 3 качественных ярких анимированных баннера Требования к баннерам: - размер баннера: 500*73 - максимальный вес баннера: не более 30 Кб, в исключительных случаях — анимированный гиф ...Завершен12 лет назад
- $40
Здравствуйте! Нужно изготовить 3 качественных ярких анимированных баннера Требования к баннерам: - размер баннера: 500*73 - максимальный вес баннера: не более 30 Кб, в исключительных случаях — анимированный гиф ...Завершен12 лет назад
- $40
Здравствуйте! Нужно изготовить 3 качественных ярких анимированных баннера Требования к баннерам: - размер баннера: 500*73 - максимальный вес баннера: не более 30 Кб, в исключительных случаях — анимированный гиф ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Нужно изготовить 6 качественных анимированных баннеров Требования к баннерам: - размер баннера: 500*73 - максимальный вес баннера: не более 30 Кб, в исключительных случаях — анимированный гиф из ...Баннеры15 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужен несложный бюджетный, но красочный магазин одежды с типовым набором функций, без товарного заполнения (заполнять будем сами). Так же потребуется его установка и отладка на нашем домене. Консультации и инструкции по правильному заполнению ...Интернет-магазины29 заявокЗакрыт12 лет назад