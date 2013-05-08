Требуется нарисовать анимированный баннер в формате gif. Размер баннера 240x400 px. Белый фон, синие цвета. Текст на баннере (сверху вниз): Бесплатный Форекс Советник Зарабатывайте на автопилоте! ...
Нужно изготовить 3 баннера
Здравствуйте!
Нужно изготовить 3 качественных ярких анимированных баннера
Требования к баннерам:
- размер баннера: 500*73
- максимальный вес баннера: не более 30 Кб, в исключительных случаях — анимированный гиф из неск. слоев — до 40 Кб
- допустимые форматы: gif, jpg
Тематика: 2 баннера нижнее мужские белье и 1 баннера мужская одежда.
Предлагаемая цена 400 р. за баннер, итого. 1200 р.
Выбранный исполнитель
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