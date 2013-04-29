Рисунки на сайт SEO студии.

Есть 4 баннера http://joxi.ru/O7N-Udg5CbAychPa6XQ . Все баннеры одного формата, но уж больно простенькие. Баннеры находятся на сайте http://www.express.ru/ — при выборе регионов Краснодар, Волгоград, Казань (выбирать регион в правой части сайта), в левой части, под ...