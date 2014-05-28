Аватары для соцсетей

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Завершен18 заявок212 просмотров

Требуется создать баннер (аватар) для Вконтакте, Facebook, Твитер и Одноклассники. Можно одинаковый, но разных размеров. Тематика - магазин наручных часов.

Прошу указывать стоимость работ.

11 лет назад
stash2
Рустам 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ulya_art
Юлия 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок.
Все отлично)

Заявки фрилансеров

ulya_art
Юлия 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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