Нарисовать три слайда и схему проезда

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Завершен2 заявки157 просмотров

Для сайта нужно нарисовать три слайда к слайдеру продукции по примеру первого (готового) слайда и схему проезда. По срокам, к сожалению, горит - крайний срок к вечеру воскресенья. Исходник для карты могу показать на спутниковой карте Яндекс. Яндес-схема этого места пока не дорисована.

12 лет назад
adsged
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ksy73
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$35
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ksy73
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад

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