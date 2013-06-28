Нарисовать три слайда и схему проезда

Для сайта нужно нарисовать три слайда к слайдеру продукции по примеру первого (готового) слайда и схему проезда. По срокам, к сожалению, горит - крайний срок к вечеру воскресенья. Исходник для карты могу показать на спутниковой карте Яндекс. Яндес-схема этого места пока не дорисована.