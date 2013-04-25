Баннер для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок244 просмотра

Баннер для сайта http://bodybuilding-progress.ru/

Баннер будет размещен на сайте http://rusbody.com/ в шапке.

Требования к баннеру:

Изображения - форматов .gif шириной не более 925px и высотой 80px. Анимационный, два три кадра.

Если возможно, то предлагайте предварительные макеты.

Требования к исполнителю:

Опыт, креативность, пунктуальность.

12 лет назад
Tobur
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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