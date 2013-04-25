необходима разработка несложного баннера 240*400, продажа квартир в новостройке, срок разработки 1-2 дня + внесение правок при необходимости Тех.требования: 1. Объем файла баннера не должен превышать 35 Кбайт. 2. Геометрические размеры GIF ...
Баннер для сайта
Баннер для сайта http://bodybuilding-progress.ru/
Баннер будет размещен на сайте http://rusbody.com/ в шапке.
Требования к баннеру:
Изображения - форматов .gif шириной не более 925px и высотой 80px. Анимационный, два три кадра.
Если возможно, то предлагайте предварительные макеты.
Требования к исполнителю:
Опыт, креативность, пунктуальность.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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