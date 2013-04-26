Переделать 3 баннера. 180х125px

Переделать с нуля баннеры в тех же размерах, как это сейчас реализовано на сайте http://*.ru/

Надо сделать так, чтобы не было узнаваемости в сравнении с *.ru

Баннеры переделаем в другом стиле, оставив то же самое фактически, в тех же размерах и адаптированное по дизайну для сайта.

Тексты для баннеров:

А. Нам 5 лет!

Покупатели нам доверяют.

Б. Нашли товар в г.Воронеж дешевле?

Сделаем ещё более выгодное предложение!

В. На все товары

Гарантия 1 год!

Размеры: 180х125 пикселей.

Формат: Png

Полное ТЗ во вложении, с исходными баннерами и ссылками.

В ответе заполняем: бюджет, сроки, комментируем.