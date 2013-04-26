Нужно сделать два баннера в Gif. В каждом - по паре кадров. Тематика - электро- и газоснабжение.
Переделать 3 баннера. 180х125px
Переделать с нуля баннеры в тех же размерах, как это сейчас реализовано на сайте http://*.ru/
Надо сделать так, чтобы не было узнаваемости в сравнении с *.ru
Баннеры переделаем в другом стиле, оставив то же самое фактически, в тех же размерах и адаптированное по дизайну для сайта.
Тексты для баннеров:
А. Нам 5 лет!
Покупатели нам доверяют.
Б. Нашли товар в г.Воронеж дешевле?
Сделаем ещё более выгодное предложение!
В. На все товары
Гарантия 1 год!
Размеры: 180х125 пикселей.
Формат: Png
Полное ТЗ во вложении, с исходными баннерами и ссылками.
В ответе заполняем: бюджет, сроки, комментируем.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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