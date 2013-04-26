Переделать 3 баннера. 180х125px

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка124 просмотра

Переделать с нуля баннеры в тех же размерах, как это сейчас реализовано на сайте http://*.ru/

Надо сделать так, чтобы не было узнаваемости в сравнении с *.ru

Баннеры переделаем в другом стиле, оставив то же самое фактически, в тех же размерах и адаптированное по дизайну для сайта.

Тексты для баннеров:

А. Нам 5 лет!

Покупатели нам доверяют.

Б. Нашли товар в г.Воронеж дешевле?

Сделаем ещё более выгодное предложение!

В. На все товары

Гарантия 1 год!

Размеры: 180х125 пикселей.

Формат: Png

Полное ТЗ во вложении, с исходными баннерами и ссылками.

В ответе заполняем: бюджет, сроки, комментируем.

12 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа сдана как и договаривались. Спасибо за помощь, Юрий.
Четкий работодатель, нареканий ноль, одни положительные впечатления от сотрудничества. Успехов!

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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