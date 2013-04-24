Создать 2 Flash баннера

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт6 заявок101 просмотр

Добрый день, нужно создать два Flash баннера и заглушки на них. Подробное ТЗ и описание ниже.

Материалы по баннеру тут https://dl.dropboxusercontent.com/u/16091910/loreal.zip

12 лет назад
Builders
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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