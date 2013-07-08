Баннер "Видеоуроки для учителей английского"

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок285 просмотров

Необходимо сделать баннер, который будет расположен на педагогическом портале tea4er.ru

Размер баннера: 230х200рх

формат: gif

Цель баннера: рекламировать сайт учителя английского языка (http://englishvideoles.ru/)

Баннер должен состоять из 2 кадров. Кадры должны сменяться через 3 секунды.

1 кадр должен содержать: надпись «видеоуроки», а также должна быть какая-то иллюстрация в тему.

2 кадр должен содержать надпись: «для учителей английского языка», также нужно вставить какую-то иллюстрацию.

Цветовое оформление и стиль должны быть в соответствии с дизайном портала.

Баннер не должен раздражать глаз, вызывать ощущение назойливости, содержать элементы интерфейса, вводящие в заблуждение пользователей.

Оплата: постоплата webmoney, yandex.деньги

Сроки: 1 день

В заявке указывайте ссылку на своё потрфолио.

С уважением,

Сергей.

12 лет назад
H-uch
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, всё сделал грамотно, по моей просьбе сразу исправлял некоторые мелочи в проекте.
Грамотный и порядочный заказчик, с оплатой все ок! Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад

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