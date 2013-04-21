Нужно разработать изображение на главную страницу

Добрый день!

Необходимо придумать/найти/нарисовать/собрать (как хотите) изображение для главной страницы сайта http://iqfashion.ru/. В слайдер на место первой фотографии, котрую видят пользователи. Желательно посмотреть, что есть на других подобных сайтах и сделать что-то подобное.

Жду предложений.