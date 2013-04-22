Необходимо переделать готовый баннер на флеше в двух других размерах. Уложиться в 40кб. Оплата 500р. Работы максимум на час. Нужно сегодня.
Нарисовать 4 баннера
Требуется нарисовать 4 баннера.
1) Гарантированная доставка товара в течении 24 часов. Размер 1000x200. Тематика автозапчасти.
2) Бесплатная доставка в честь обновления сайта. Размер 1000x200. Тематика автозапчасти.
3) Доставка в течении 24 часов. Размер 400x300.
4) Купон на скидку 7%. Размер 400x300.
Все баннеры статичные.
Заявки без срока и цены рассматриваться не будут.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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