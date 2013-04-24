Баннер для игрового портала

Нужен баннер, который будет размещаться на сайте http://gambiter.ru/ на месте синего блока в шапке - http://ftp.onlineigry.com/screen/134.png

Рекламироваться будет портал http://azartclub.net/ в котором можно играть онлайн в нижеперечисленные игры с реальными соперниками.

Игры: нарды, преферанс, тысяча, дурак, шахматы, шашки

Приоритетная игра нарды, затем, преферанс, и так далее приоритетность игр падает по списку (т.е. акцентирование на них внимания).

Кое какие баннеры у нас есть http://azartclub.net/page/banners, но у них акцент на 1 конкретную игру и не в стиле нашего портала выполнены.

Формат: анимированый gif, до 40кб. Размер - по синему блоку на сайте, см. скриншот. Цель - максимальный CTR при понимании пользователя на какой сайт он попадет и что ему там предложат.