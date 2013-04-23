Баннер с текстом и фоновой фоткой.

ТЗ на рабзарбоку баннеров для проекта: *.ru

Задачи.

Имеется 13 разделов, и блок баннера 690х150px в каждом из них.

Соотв., требуется разработка баннеров для вставки в разделы.

На баннерах будет картинка на фоне, тематическая, бизнес-процессы и люди, соответствующая теме раздела (примерно как на главной для разделов) + название раздела + перечисление мероприятий по услугам.

Макет-шаблон по структуре размещения текстов одинаков для всех. Отличие - фоновая графика + тексты.

Шрифты и их размеры используем из имеющихся на сайте.

На фоне текста - осветление, для лучшего восприятия текста, с небольшими припусками, как на главной (но сам шрифт пожирнее, чтобы был более читабельный).

К примеру:

а. http://*.ru/registraciya-prava-sobstvennosti

Название: Регистрация права собственности

Мероприятия:

Наши специалисты:

Соберут пакет документов;

Проверят их «чистоту»;

Представят ваши интересы во всех необходимых инстанциях;

Полностью зарегистрируют ваши права в соответствии с действующим законодательством.

б. http://5080101.ru/registraciya-dogovora-dareniya

Название: Регистрация договора дарения

Мероприятия:

Наши специалисты:

Проконсультируют вас, определят наиболее подходящий вид договора;

Помогут собрать полный пакет всех необходимых документов;

Грамотно составят и оформят дарственную;

Зарегистрируют ваш договор дарения в Федеральной регистрационной службе.

Бюджет: 1000 руб.

Этапы работы:

а. Показываем сетку баннера, со вставленными текстами. Утверждаем.

б. Делаем один тестовый баннер с принятой сеткой и тематической графикой на фоне. Утверждаем.

в. Предлагаем графику для всех 13 баннеров. Утверждаем.

г. Делаем 1 баннер, утверждаем.

д. Делаем все 13 баннеров и сдаём проект.

е. Получаем оплату и отзыв, отправляем исходники =)

Пишем в скайп или личку, комментируем в ответе тендера.

Полное ТЗ во вложении (со ссылками).