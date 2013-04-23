Нужно Дешево и качественно создать 10 больших баннеров! Размер баннеров 1200x600 (желательно не более 140кб) Тут главное чтобы баннеры получились максимального качества при минимальном размере! чем меньше будет "вес" баннера и ...
Баннер с текстом и фоновой фоткой.
ТЗ на рабзарбоку баннеров для проекта: *.ru
Задачи.
Имеется 13 разделов, и блок баннера 690х150px в каждом из них.
Соотв., требуется разработка баннеров для вставки в разделы.
На баннерах будет картинка на фоне, тематическая, бизнес-процессы и люди, соответствующая теме раздела (примерно как на главной для разделов) + название раздела + перечисление мероприятий по услугам.
Макет-шаблон по структуре размещения текстов одинаков для всех. Отличие - фоновая графика + тексты.
Шрифты и их размеры используем из имеющихся на сайте.
На фоне текста - осветление, для лучшего восприятия текста, с небольшими припусками, как на главной (но сам шрифт пожирнее, чтобы был более читабельный).
К примеру:
а. http://*.ru/registraciya-prava-sobstvennosti
Название: Регистрация права собственности
Мероприятия:
Наши специалисты:
Соберут пакет документов;
Проверят их «чистоту»;
Представят ваши интересы во всех необходимых инстанциях;
Полностью зарегистрируют ваши права в соответствии с действующим законодательством.
б. http://5080101.ru/registraciya-dogovora-dareniya
Название: Регистрация договора дарения
Мероприятия:
Наши специалисты:
Проконсультируют вас, определят наиболее подходящий вид договора;
Помогут собрать полный пакет всех необходимых документов;
Грамотно составят и оформят дарственную;
Зарегистрируют ваш договор дарения в Федеральной регистрационной службе.
Бюджет: 1000 руб.
Этапы работы:
а. Показываем сетку баннера, со вставленными текстами. Утверждаем.
б. Делаем один тестовый баннер с принятой сеткой и тематической графикой на фоне. Утверждаем.
в. Предлагаем графику для всех 13 баннеров. Утверждаем.
г. Делаем 1 баннер, утверждаем.
д. Делаем все 13 баннеров и сдаём проект.
е. Получаем оплату и отзыв, отправляем исходники =)
Пишем в скайп или личку, комментируем в ответе тендера.
Полное ТЗ во вложении (со ссылками).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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