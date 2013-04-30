Всем привет!

Нужно разработать с нуля статичный баннер для сайта (готовы только слова). Размер: ширина 1100, высота 200.

Баннер будет рекламировать вот этот сайт: TvoeAvto.kz

Укажите, пожалуйста, стоимость работы и сроки.

Спасибо большое,

Сырым