Создание баннера для главной страницы сайта

Необходимо создать баннер для главной страницы сайта pesok24.info

Пожелания:

1. Придерживаться тематики сайта, а именно - доставка самосвалами сыпучих материалов

2. Необходимо, чтобы номер телефона был хорошо читаем и выделен на общем фоне

3. Клиент должен понимать, что он попал именно на сайт компании, занимающейся доставкой песка, щебня и пр...