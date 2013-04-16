Создание баннера для главной страницы сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт1 заявка101 просмотр

Необходимо создать баннер для главной страницы сайта pesok24.info

Пожелания:

1. Придерживаться тематики сайта, а именно - доставка самосвалами сыпучих материалов

2. Необходимо, чтобы номер телефона был хорошо читаем и выделен на общем фоне

3. Клиент должен понимать, что он попал именно на сайт компании, занимающейся доставкой песка, щебня и пр...

12 лет назад
sysconsulting
Дмитрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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