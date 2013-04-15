Создание баннеров для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок90 просмотров

Создать 4 банера для сайта Http://cv-cover.ru.

Особых критерий к банерам нет (на ваше усмотрение).Тематику посморите на сайте.

Нужен именно БАНЕР в GIF формате.

Баннер 200x300 px

Баннер 468x60 px

Баннер 100x100 px

Баннер 88x31 px

Оплата в WMZ.

12 лет назад
cv-cover
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

olgalugovaja
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$15
3 дня

Заявки фрилансеров

olgalugovaja
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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