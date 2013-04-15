Создание баннеров для сайта

Необходимо создать flash-баннер размера 984x80 . который должен размещаться на www.06562.com.ua (вместо баннера "место для вашей рекламы" под хедером) и будет вести на сайт kartas-reklama.com. Баннер должен отображать тематику сайта на который будет вести, привлекать ...