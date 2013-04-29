Для 2-х интернет магазинов нужен внештатный дизайнер — работа есть каждую неделю Оплата сдельная. Ищу человека на долговременное сотрудничество. Требования: - умение рисовать продающие ...
Создать flash баннер
Здравствуйте.
Требуется создать линейку однотипных flash баннер (прогнозируемое число - 10).
ТЗ в прикреплении.
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