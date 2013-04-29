Создать flash баннер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен13 заявок194 просмотра

Здравствуйте.

Требуется создать линейку однотипных flash баннер (прогнозируемое число - 10).

ТЗ в прикреплении.

12 лет назад
kiprik
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$188
7 дней
Очень доволен сотрудничеством. Владислав крутой специалист. Все пожелания были реализованы раньше оговоренного срока. Советую как ответственного профессионала своего дела! Владислав, огромное спасибо.
Спасибо за интересный проект и своевременную оплату. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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