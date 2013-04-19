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Логотипы, баннеры для сайта о Таиланде.
Здравствуйте,
Я выбрал макет для веб-сайта о Таиланде. Вы можете ознакомиться с ним здесь:
На основе этого макета я собираюсь создать 4 других.
Каждая из частей будет посвящена острову:
1. Koh Lipe.
2. Koh Samui.
3. Koh Samet.
4. Koh Tao.
Что требуется от исполнителя:
1. Вы должны ознакомиться с тем, чем славится каждый из островов, и создать на основе этого 4 баннера.
Баннер будет располагаться на месте этого изображения:
Стилистика примерно такая, только кроме основного элемента (в данном случае две лодки) нужен еще и фон:
То есть вы должны изучить информацию о каждом из островов и согласовать со мной каждый образ, который будет выбран.
Например, Ко Тао славится дайвингом, поэтому на передний план можно вынести аквалангиста. На заднем плане, например -- пляж и море или море и лодки.
Если вы найдете более удачный образ, чем образ аквалангиста -- очень хорошо! Я открыт для предложений и готов к обсуждению.
2. Затем нужно создать 4 простых текстовых логотипа. Текст - название острова.
Красивый шрифт, может быть градиент, цветовая гамма макета. Согласование также необходимо.
3. Данный макет имеет синий цвет. Нужно перерисовать все графические элементы еще в 3-х цветах, но с такими же именами.
Например, зеленый, оранжевый и еще какой-либо. Тут есть небольшая сложность, так как нет PSD. Но сами элементы достаточно простые.
С уважением,
Артем
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