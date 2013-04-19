Логотипы, баннеры для сайта о Таиланде.

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Завершен12 заявок215 просмотров

Здравствуйте,

Я выбрал макет для веб-сайта о Таиланде. Вы можете ознакомиться с ним здесь:

http://bit.ly/ZpBtSe

На основе этого макета я собираюсь создать 4 других.

Каждая из частей будет посвящена острову:

1. Koh Lipe.

2. Koh Samui.

3. Koh Samet.

4. Koh Tao.

Что требуется от исполнителя:

1. Вы должны ознакомиться с тем, чем славится каждый из островов, и создать на основе этого 4 баннера.

Баннер будет располагаться на месте этого изображения:

http://bit.ly/YEdiUm

Стилистика примерно такая, только кроме основного элемента (в данном случае две лодки) нужен еще и фон:

http://bit.ly/131O1SW

То есть вы должны изучить информацию о каждом из островов и согласовать со мной каждый образ, который будет выбран.

Например, Ко Тао славится дайвингом, поэтому на передний план можно вынести аквалангиста. На заднем плане, например -- пляж и море или море и лодки.

Если вы найдете более удачный образ, чем образ аквалангиста -- очень хорошо! Я открыт для предложений и готов к обсуждению.

2. Затем нужно создать 4 простых текстовых логотипа. Текст - название острова.

Красивый шрифт, может быть градиент, цветовая гамма макета. Согласование также необходимо.

3. Данный макет имеет синий цвет. Нужно перерисовать все графические элементы еще в 3-х цветах, но с такими же именами.

Например, зеленый, оранжевый и еще какой-либо. Тут есть небольшая сложность, так как нет PSD. Но сами элементы достаточно простые.

С уважением,

Артем

12 лет назад
web4world
Артем 
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Выбранный исполнитель

applesin
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applesin
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6 лет назад
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