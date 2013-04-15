http://sex-figura.ru/skins/163/video/order.swf Сделать подобное видео по такому же сюжету.
Дизайнер. Баннеры для интернет-магазина
Для 2-х интернет магазинов нужен внештатный дизайнер — работа есть каждую неделю
Оплата сдельная.
Ищу человека на долговременное сотрудничество.
Требования:
- умение рисовать продающие баннеры статика + желательно Flash
- быть доступным по телефону/skype, не пропадать в неизвестном направлении
- желание спорить за свою точку зрения
Загрузка:
Каждую неделю рисовать 1-3 рассылки и несколько баннеров.
Под рекламные акции сделать дизайн для магнитов, плакатов, сувенирки.
От Вас:
1) Для не ленивых:
1. Прислать свою лучшую работу.
2. Оставить контакты чтобы получить тестовое ТЗ.
3. Рассказать немного о себе:
- город проживания
- удобное время работы
- навыки и юзабилити проектировании
- знакома ли психология продаж, маркетинга, копирайтинг.
2) Для ленивых:
1. Прислать лучший свой баннер и работу
2. Удобный график работы.
3. Ссылку на самый лучший свой баннер.
ИТОГО работаем с Кошулинская Елена (Alio) , всем спасибо
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