Дизайнер. Баннеры для интернет-магазина

Для 2-х интернет магазинов нужен внештатный дизайнер — работа есть каждую неделю

Оплата сдельная.

Ищу человека на долговременное сотрудничество.

Требования:

- умение рисовать продающие баннеры статика + желательно Flash

- быть доступным по телефону/skype, не пропадать в неизвестном направлении

- желание спорить за свою точку зрения

Загрузка:

Каждую неделю рисовать 1-3 рассылки и несколько баннеров.

Под рекламные акции сделать дизайн для магнитов, плакатов, сувенирки.

От Вас:

1) Для не ленивых:

1. Прислать свою лучшую работу.

2. Оставить контакты чтобы получить тестовое ТЗ.

3. Рассказать немного о себе:

- город проживания

- удобное время работы

- навыки и юзабилити проектировании

- знакома ли психология продаж, маркетинга, копирайтинг.

2) Для ленивых:

1. Прислать лучший свой баннер и работу

2. Удобный график работы.

3. Ссылку на самый лучший свой баннер.

ИТОГО работаем с Кошулинская Елена (Alio) , всем спасибо