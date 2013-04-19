88 баннеров под доставку еды

Всем привет.

Требуется разработать пакет баннеров с небольшой анимацией кнопки "заказать" для сервиса доставки еды.

Структура:

Несколько блюд, лого компании, кнопка заказать с небольшой анимацией (меняется полутон кнопки). К задаче прикреплен приблизительный вариант статического баннера.

Все баннера однотипные, разница только в фотках блюд (пицца, суши, китайская еда, шашлык, и т.д.). Архив с фото предоставим.

Всего 11 сюжетов:

1. Сборный баннер,

2. Баннер с логотипами партнеров «все на одном сайте»

3. Пицца

4. Суши

5. Китайская еда

6. Шашлык

7. Домашняя кухня

8. Бургеры

9. Латинская кухня

10. Сладости

11. Экопродукты

Каждый баннер нужно адаптировать под гугловские размеры и требования:

• баннер: 468 x 60;

• полноразмерный баннер: 728 x 90;

• квадрат: 250 x 250;

• малый квадрат: 200 x 200;

• большой прямоугольник: 336 x 280;

• встроенный прямоугольник: 300 x 250;

• небоскреб: 120 x 600;

• широкий небоскреб: 160 x 600.

Итого 88 баннеров.

Использоваться будут в Adwords (ремаркетинг), рекламных сетях вроде admixer.

Прошу указывать адекватные цены с учетом оптового заказа и однотипности баннеров, сроки. Портфолио обязательно.

Расчет наличкой (Киев) или через Приват 24.

Если вы работаете по 100% предоплате то не отправляйте заявки, после некоторых неудачных случаев, исполнителям больше предоплату не даю. Можно частями по ходу работы.

Мы все рискуем, но желание исполнителя 100% обезопасить себя, мне не понятно, кто тогда обезопасит заказчика?

Спасибо.

С уважением.