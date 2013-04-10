Нужен простой статичный баннер о услугах. Тематика переезд. В файле тз. Нужно сегодня
Нужно сделать баннер
надо сделать баннер под TeaserNet
Максимальный размер – 2Мб. Допустимый формат: swf. Разрешение: 320х240. Url для клика передается через механизм flashvars в переменную clickUrl.
сценарий порстой - на три кадра + ээфекты добавить - чтоб CTR был более менее..
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