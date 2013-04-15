Доработать flash-объект

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  2. Баннеры
Завершен5 заявок126 просмотров

1. изменить положение одного города на картах. (три практически одинаковые flash-карты)

2. добавить 2-3 города на карты (на две карты)

12 лет назад
cda_cda
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

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Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Оперативно и без доработок!
Приятный работать , оплата во время , четкое ТЗ , приятен в общении.

Заявки фрилансеров

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Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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