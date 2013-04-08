Флеш баннеры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок81 просмотр

Необходимо разработать флеш баннер, размер 180*180. Идею и тексты потенциальным кандидатам.

Оплата по факту, электронные деньги или банк. карта.

Пишите пож-та в проект.

12 лет назад
vesna_yuliya
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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