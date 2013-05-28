Создание Flash-баннеров

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Завершен21 заявка190 просмотров

Требуется сделать несколько Flash-баннеров

Тематика здоровья

Требования:

кретивно

оперативно

быть постоянно на связи

уметь прислушиваться к пожеланиям заказчика

С меня:

четкое тз

правки/рекомендации

Просьба указвать стоимость 1 флеш-баннера + ресайзы

Баннеров будет несколько + возможны ресайзы

Буду рад постоянному сотрудничеству:)

12 лет назад
misterby
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Очень признателен Анжелике за быструю и качественную работу по абсолютно адекватной стоимости! Работой доволен на все 100%. Буду сотрудничать еще=) Спасибо
Только положительные впечатления от работы! Мы сделали несколько баннеров по интересным и креативным идеям, и сейчас продолжаем сотредничество по новому проекту. Работать с Денисом легко и прятно.

Заявки фрилансеров

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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