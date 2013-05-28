Это первое задание в сервисе, по результатам которого наша фирма планирует постоянное сотрудничество. ТЗ: Статическое изображение, размер 870х435 пикселей Кредитная кампания всю продукцию фирмы Apple логотип фирмы и прочие ...
Создание Flash-баннеров
Требуется сделать несколько Flash-баннеров
Тематика здоровья
Требования:
кретивно
оперативно
быть постоянно на связи
уметь прислушиваться к пожеланиям заказчика
С меня:
четкое тз
правки/рекомендации
Просьба указвать стоимость 1 флеш-баннера + ресайзы
Баннеров будет несколько + возможны ресайзы
Буду рад постоянному сотрудничеству:)
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Заявки фрилансеров
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