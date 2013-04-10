Два баннера 468x60 для интернет-магазина

Нужно сделать два баннера для интернет-магазина. Размер 468x60, объём файла не более 30 Кбайт. Каждый баннер для отдельного направления работы магазина. Но, видимо, какие-то элементы у этих баннеров могут быть общими.

Адрес магазина: http://tablehero.ru

1) Дизайнерские игрушки.

2) Коллекционные модели автомобилей.

Flash или Gif - вопрос открытый. Сложной анимации не нужно. Для баннера 1 нужно явно показать несколько персонажей (картинок любого качества в изобилии). Для баннера 2 нужно показать несколько автомобилей (тоже полно фотографий-картинок).

От вас примерные (или точные) цена-сроки. Без этого заявки не рассматриваются. Если ваше предложение подходит - будем уточнять детали.