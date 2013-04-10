Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется сделать 3 баннера размерами 240х400, 468х60, 160х120 для вот этого бесплатного видеосеминара: http://4winners.ru/moneysecrets.html Оформление одинаковое для всех 3-х. Баннеры анимированные, в ...
Два баннера 468x60 для интернет-магазина
Нужно сделать два баннера для интернет-магазина. Размер 468x60, объём файла не более 30 Кбайт. Каждый баннер для отдельного направления работы магазина. Но, видимо, какие-то элементы у этих баннеров могут быть общими.
Адрес магазина: http://tablehero.ru
1) Дизайнерские игрушки.
2) Коллекционные модели автомобилей.
Flash или Gif - вопрос открытый. Сложной анимации не нужно. Для баннера 1 нужно явно показать несколько персонажей (картинок любого качества в изобилии). Для баннера 2 нужно показать несколько автомобилей (тоже полно фотографий-картинок).
От вас примерные (или точные) цена-сроки. Без этого заявки не рассматриваются. Если ваше предложение подходит - будем уточнять детали.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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