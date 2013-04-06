Увеличить скорость баннера

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Закрыт12 заявок115 просмотров

Есть баннер (двух размерах. 728x90, 1000х90). Есть исходники.

Получился медленный, нужно подкорректировать. Увеличить скорость.

12 лет назад
1qwerty
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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