Набор баннеров благотворительной организации.

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт2 заявки152 просмотра

Для сайта благотворительной организации (дети инвалиды) необходимо нарисовать набор баннеров.

468х60

100х100

120х120

88х31

Баннеры динамичные (т.е. гифки) на 4–7 кадров. Идеи имеются.

Просим цену сильно не задирать.

===============================================

Свои предложения озвучивайте, пожалуйста, исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь, пожалуйста, к этому внимательно.

Обязательно в своем предложении давайте ссылку на Ваше порфолио.

В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги.

Оплата по факту выполнения работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте, пожалуйста, своё и моё время.

12 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Баннеры + логотип

    $100

    Необходимо разработать единый стиль (баннеры + логотип) для использования их в приложениях для соц сетей, для расширений браузеров для сайта learneng.net Сайт представляет из себя систему где пользователи могу читать тексты ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменить оформление Flash-кнопки

    В прицепе стандартная flash-кнопка. Её надо изменить. Сделать по размеру как "пример 1", а по цвету как "пример 2". Надпись на кнопке нужно сделать "Загрузить Фото", таким же шрифтом и цветом как ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш-баннер 160*400 (столбик)

    $50

    Требуется изготовить анимированный флеш-баннер размером 160*400. Подробное описание техзадания о требовании к расположению текста на баннере и анимации - в приложенном документе.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать баннер

    размер 490*95 что-нибудь мигающее... логотип сайта... текст...лампочка какая-нибудь ... bixenon.by -для этого сайта делает баннер формат флеш без цен не писать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Анимированный баннер 200х300

    $50

    Нужно сделать красивый баннер 200х300. Формат GIF. Цвета неброские, анимация медленная, плавная, лучше всего - плавная смена текста.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать статичный баннер для сайта автошколы

    $13

    Необходим статичный баннер в JPEG. Баннер будет размещен на главной странице сайта автошколы http://vektor-nnov.ru/. Расчетное время работы 2 часа - 400 руб. Слоган баннера "Обучение вождению в рассрочку. Вся семья одобряет". Основная идея - спокойное ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать рекламные баннеры для сайта

    Требуется создание 8 рекламных баннеров для сайта http://www.voronezhavto.ru/ Рекомендуемый вес баннера - 30-60 Кб Размеры: 240х400 - 1 шт 600х90 - 1 шт 468х60 - 3 шт 160х600 - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер, привлекающий инвестиции в ПАММ-счет

    Наша компания занимается автоматизацией торговли на финансовых рынках и управлением инвестициями на ПАММ счетах. Нужен баннер два самых ходовых размера (468на60 и 125на125) для размещения на сторонних сайтах-партнерах. Цель баннера-привлечение инвестиций в конкретные ПАММ счета, ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад