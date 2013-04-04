Необходимо разработать единый стиль (баннеры + логотип) для использования их в приложениях для соц сетей, для расширений браузеров для сайта learneng.net Сайт представляет из себя систему где пользователи могу читать тексты ...
Набор баннеров благотворительной организации.
Для сайта благотворительной организации (дети инвалиды) необходимо нарисовать набор баннеров.
468х60
100х100
120х120
88х31
Баннеры динамичные (т.е. гифки) на 4–7 кадров. Идеи имеются.
Просим цену сильно не задирать.
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Свои предложения озвучивайте, пожалуйста, исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь, пожалуйста, к этому внимательно.
Обязательно в своем предложении давайте ссылку на Ваше порфолио.
В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.
Оплата исключительно в ЯндексДеньги.
Оплата по факту выполнения работы.
Предложения без цены и сроков не рассматриваются.
Уважайте, пожалуйста, своё и моё время.
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