Создать 3 баннера

Задача: сделать 3 баннера для карусели на главной странице сайта motofit.ru

Размер изображения: 940 x 360 пикселей

С меня - текстовая концепция, от вас - креатив, стиль, гармоничность (баннер должен вписываться в дизайн сайта).

Примеры качественных баннеров:

http://www.svyaznoy.ru/

http://www.quelle.ru/

http://e-xpedition.ru/

http://shop.tsum.ru/

http://euroset.ru/

В дальнейшем интересует длительное сотрудничество.

Укажите в заявке, в какой срок вы управитесь с работой и сколько это будет стоить. Обязательно дайте ссылки на ваши подобные работы.