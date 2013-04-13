Нужен банер 980 на 150. Образец прилагаю, но не для жесткого копирования. Банер пойдет на сайт http://uzovka.dn.ua/ вверх, поэтому лучше это учитывать. 2 кадра, желательно плавно ...
Создать 3 баннера
Задача: сделать 3 баннера для карусели на главной странице сайта motofit.ru
Размер изображения: 940 x 360 пикселей
С меня - текстовая концепция, от вас - креатив, стиль, гармоничность (баннер должен вписываться в дизайн сайта).
Примеры качественных баннеров:
В дальнейшем интересует длительное сотрудничество.
Укажите в заявке, в какой срок вы управитесь с работой и сколько это будет стоить. Обязательно дайте ссылки на ваши подобные работы.
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