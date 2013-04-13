Создать 3 баннера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен17 заявок228 просмотров

Задача: сделать 3 баннера для карусели на главной странице сайта motofit.ru

Размер изображения: 940 x 360 пикселей

С меня - текстовая концепция, от вас - креатив, стиль, гармоничность (баннер должен вписываться в дизайн сайта).

Примеры качественных баннеров:

http://www.svyaznoy.ru/

http://www.quelle.ru/

http://e-xpedition.ru/

http://shop.tsum.ru/

http://euroset.ru/

В дальнейшем интересует длительное сотрудничество.

Укажите в заявке, в какой срок вы управитесь с работой и сколько это будет стоить. Обязательно дайте ссылки на ваши подобные работы.

12 лет назад
roksis
Андрей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
40 минут назад
12 лет назад
$100
3 дня
Спасибо. Все было сделано очень оперативно. Все мои просьбы по доработкам выполнялись сразу же. Непонятные для меня моменты были детально объяснены. Буду обращаться ещё.
Было приятно работать с Андреем. Человек прислушивается к советам разработчика, быстро реагирует на правки. Оперативная оплата и конструктивное общение по проекту. Буду рад продолжить наше сотрудничество.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
40 минут назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Баннер 980х150

    $50

    Нужен банер 980 на 150. Образец прилагаю, но не для жесткого копирования. Банер пойдет на сайт http://uzovka.dn.ua/ вверх, поэтому лучше это учитывать. 2 кадра, желательно плавно ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужны тизеры (статика+анимация) - 20 штук

    Здравствуйте! Ищу толкового человека, способного быстро, качественно и недорого рисовать тизеры под игровую тематику. Ищу для постоянного сотрудничества. Предлагайте свои цены и примеры работ. Оплата WebMoney. ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер для Facebook

    Cоздать главное изображение для страницы Facebook в стиле сайта www.sprint-4g.ru

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен комплект баннеров

    Добрый день. Необходим набор баннеров Количество: ~15 Разрешение: всевозможные от 88x31 до 1000x60 Форматы: анимированные GIF и статические JPG Размер: чем меньше тем лучше ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Два баннера, один 200х300, второй 435х60

    $50

    Два баннера, один 200х300, второй 435х60 Статичный текст: Столичный центр развития бизнеса +7 (495) 765-01-17 Анимированный текст: 1. Регистрация ООО «под ключ» от 8 000 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннеры + логотип

    $100

    Необходимо разработать единый стиль (баннеры + логотип) для использования их в приложениях для соц сетей, для расширений браузеров для сайта learneng.net Сайт представляет из себя систему где пользователи могу читать тексты ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменить оформление Flash-кнопки

    В прицепе стандартная flash-кнопка. Её надо изменить. Сделать по размеру как "пример 1", а по цвету как "пример 2". Надпись на кнопке нужно сделать "Загрузить Фото", таким же шрифтом и цветом как ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад