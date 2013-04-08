Баннер 980х150

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок128 просмотров

Нужен банер 980 на 150.

Образец прилагаю, но не для жесткого копирования. Банер пойдет на сайт http://uzovka.dn.ua/

вверх, поэтому лучше это учитывать.

2 кадра, желательно плавно сменяющих со спецэффектами друг друга как тут на главной: GandG.ru

на первом слова: "Увеличить благосостояние и иметь пассивный доход?" 3 секунды

на втором: "Это возможно. Станьте партнером крупнейшей баннерной системы, даже не имея своего сайта" 5 секунд.

12 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

_Phobos_
31 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$19
1 день
Спасибо, все сделано в течение суток, по ТЗ!
Валерий составил очень грамотное техзадание, в следствие чего баннер был утвержден сразу. Оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо, обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

_Phobos_
31 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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