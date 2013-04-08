Баннер 980х150

Нужен банер 980 на 150.

Образец прилагаю, но не для жесткого копирования. Банер пойдет на сайт http://uzovka.dn.ua/

вверх, поэтому лучше это учитывать.

2 кадра, желательно плавно сменяющих со спецэффектами друг друга как тут на главной: GandG.ru

на первом слова: "Увеличить благосостояние и иметь пассивный доход?" 3 секунды

на втором: "Это возможно. Станьте партнером крупнейшей баннерной системы, даже не имея своего сайта" 5 секунд.