Создание баннеров для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка68 просмотров

Надо сделать по предоставленному ТЗ два баннера

12 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

silvvver
42 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$100
1 день
Справился с задачей хорошо, сотрудничеством очень доволен.
Отличный работодатель!Хорошая оплата!Рекомендую!

Заявки фрилансеров

silvvver
42 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Два баннера, один 200х300, второй 435х60

    $50

    Два баннера, один 200х300, второй 435х60 Статичный текст: Столичный центр развития бизнеса +7 (495) 765-01-17 Анимированный текст: 1. Регистрация ООО «под ключ» от 8 000 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннеры + логотип

    $100

    Необходимо разработать единый стиль (баннеры + логотип) для использования их в приложениях для соц сетей, для расширений браузеров для сайта learneng.net Сайт представляет из себя систему где пользователи могу читать тексты ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменить оформление Flash-кнопки

    В прицепе стандартная flash-кнопка. Её надо изменить. Сделать по размеру как "пример 1", а по цвету как "пример 2". Надпись на кнопке нужно сделать "Загрузить Фото", таким же шрифтом и цветом как ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш-баннер 160*400 (столбик)

    $50

    Требуется изготовить анимированный флеш-баннер размером 160*400. Подробное описание техзадания о требовании к расположению текста на баннере и анимации - в приложенном документе.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать баннер

    размер 490*95 что-нибудь мигающее... логотип сайта... текст...лампочка какая-нибудь ... bixenon.by -для этого сайта делает баннер формат флеш без цен не писать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Анимированный баннер 200х300

    $50

    Нужно сделать красивый баннер 200х300. Формат GIF. Цвета неброские, анимация медленная, плавная, лучше всего - плавная смена текста.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать статичный баннер для сайта автошколы

    $13

    Необходим статичный баннер в JPEG. Баннер будет размещен на главной странице сайта автошколы http://vektor-nnov.ru/. Расчетное время работы 2 часа - 400 руб. Слоган баннера "Обучение вождению в рассрочку. Вся семья одобряет". Основная идея - спокойное ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать рекламные баннеры для сайта

    Требуется создание 8 рекламных баннеров для сайта http://www.voronezhavto.ru/ Рекомендуемый вес баннера - 30-60 Кб Размеры: 240х400 - 1 шт 600х90 - 1 шт 468х60 - 3 шт 160х600 - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад