Логотип и слайд

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт4 заявки210 просмотров

Нужно создать логотип по размеру соответствующий тому, что на сайте слева наверху. Примерное содержание логотипа белка https://www.google.ru/search?q=%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&hl=ru&newwindow=1&rlz=1C1SKPL_enRU522RU522&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=a8dhUdvfOoba4ATg2oCwBQ&ved=0CDEQsAQ&biw=1280&bih=644

Также нужен 1 слайд на тему: белка мужик с деньгами (можно туже белку из логотипа, только больше пафоса), которого окружают бельчихи, желательно, чтобы он был с деньгами и с сигарой.

Это все рекомендации, "как лучше", а так конечно, если есть идеи получше, то пишите, как ВЫ это видите, обсудим, торг уместен в зависимости от идеи и от того какие работы уже были сделаны. Нужны дерзкие варианты :)

Начальная цена 20$, предлагайте свои ценники, торг уместен в зависимости от идеи.

12 лет назад
loadcorp
Лев 
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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