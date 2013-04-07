Нарисовать несколько баннеров для сайта ( 3-6 шт.). Требования https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=ru#176108 Оплата по факту: яндекс деньги или вебмани. Писать в личку.
Дизайн 3 баннеров
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется сделать 3 баннера размерами 240х400, 468х60, 160х120 для вот этого бесплатного видеосеминара:
http://4winners.ru/moneysecrets.html Оформление одинаковое для всех 3-х.
Баннеры анимированные, в гиф-формате. Флеш не надо. Сложной анимации не требуется (!!!), просто чтобы менялся текст и кнопки, как в примерах:
http://4winner.justclick.ru/media/content/4winner/prednaznachenie_bonus/240-400.gif
http://4winner.justclick.ru/media/content/4winner/prednaznachenie_bonus/160-120.gif
Главное требование к баннерам – чтобы были со вкусом и оставляли приятное впечатление. Ну и чтобы по ним хотелось кликнуть!
Если сделаете хорошо, то будут регулярные заказы в дальнейшем (баннеры разных размеров, обложки для инфопродуктов, инфографика для текста и т.д.)
Бюджет 350 руб.
Прилагайте, пожалуйста, ссылку на портфолио.
Заявки фрилансеров
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