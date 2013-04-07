Дизайн 3 баннеров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется сделать 3 баннера размерами 240х400, 468х60, 160х120 для вот этого бесплатного видеосеминара:

http://4winners.ru/moneysecrets.html Оформление одинаковое для всех 3-х.

Баннеры анимированные, в гиф-формате. Флеш не надо. Сложной анимации не требуется (!!!), просто чтобы менялся текст и кнопки, как в примерах:

http://4winner.justclick.ru/media/content/4winner/prednaznachenie_bonus/240-400.gif

http://4winner.justclick.ru/media/content/4winner/prednaznachenie_bonus/160-120.gif

Главное требование к баннерам – чтобы были со вкусом и оставляли приятное впечатление. Ну и чтобы по ним хотелось кликнуть!

Если сделаете хорошо, то будут регулярные заказы в дальнейшем (баннеры разных размеров, обложки для инфопродуктов, инфографика для текста и т.д.)

Бюджет 350 руб.

Прилагайте, пожалуйста, ссылку на портфолио.