Перерисовать баннер для магазина планшетов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок150 просмотров

Требуется перерисовать баннер из 4 слайдов.

Т.е. сделать новый по мотивам текущего.

Текущий баннер:

http://kupi-planshet.ru/upload/iblock/dc2/banner1.jpg

http://kupi-planshet.ru/upload/iblock/eff/Banner2.jpg

http://kupi-planshet.ru/upload/iblock/07d/Banner3.jpg

http://kupi-planshet.ru/upload/iblock/53a/Banner4.jpg

Концепция нового баннера:

- скруглённые края, либо воздушная структура (объекты на белом фоне, без границ баннера)

- более светлые лёгкие цвета, чем текущие (приветствуются голубой, сиреневый)

- по поводу фона: из предыдущего баннера нравятся пузырьки, не нравится прямоугольная плитка, желательно показать глубину (сквозь стекло, воду, космос и т.п.)

Слайд 1:

"Магазин планшетов и смартфонов" (слово "планшетов" выделить, "смартфонов" сделать меньше или менее заметно)

Аксессуары и сервисы

С каждым 3G-планшетом сим-карта в подарок

Слайд 2:

iPad 4, iPad mini c одной стороны, Samsung n8000 и p3100 c другой, изобразить битву / противостояние (например, как файтинг консольных играх)

Слайд 3:

Акции:

- С каждым 3G-планшетом сим-карта в подарок

- За отзыв на Яндекс.Маркете 200р на счёт сотового телефона

Услуги:

- Первоначальная активация

- Установка делового комплекта или комплекта игр

Данная концепция не окончательная, будет доработана к моменту заказа (завтра, вторник).

К новому баннеру требования выше, чем к текущему, как по общему уровню исполнения, так и по вниманию к деталям. Просьба оставлять заявку только если чувствуете в себе силы сделать намного лучше, чем было.

12 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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