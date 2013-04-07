Есть баннер (двух размерах. 728x90, 1000х90). Есть исходники. Получился медленный, нужно подкорректировать. Увеличить скорость.
Перерисовать баннер для магазина планшетов
Требуется перерисовать баннер из 4 слайдов.
Т.е. сделать новый по мотивам текущего.
Текущий баннер:
http://kupi-planshet.ru/upload/iblock/dc2/banner1.jpg
http://kupi-planshet.ru/upload/iblock/eff/Banner2.jpg
http://kupi-planshet.ru/upload/iblock/07d/Banner3.jpg
http://kupi-planshet.ru/upload/iblock/53a/Banner4.jpg
Концепция нового баннера:
- скруглённые края, либо воздушная структура (объекты на белом фоне, без границ баннера)
- более светлые лёгкие цвета, чем текущие (приветствуются голубой, сиреневый)
- по поводу фона: из предыдущего баннера нравятся пузырьки, не нравится прямоугольная плитка, желательно показать глубину (сквозь стекло, воду, космос и т.п.)
Слайд 1:
"Магазин планшетов и смартфонов" (слово "планшетов" выделить, "смартфонов" сделать меньше или менее заметно)
Аксессуары и сервисы
С каждым 3G-планшетом сим-карта в подарок
Слайд 2:
iPad 4, iPad mini c одной стороны, Samsung n8000 и p3100 c другой, изобразить битву / противостояние (например, как файтинг консольных играх)
Слайд 3:
Акции:
- С каждым 3G-планшетом сим-карта в подарок
- За отзыв на Яндекс.Маркете 200р на счёт сотового телефона
Услуги:
- Первоначальная активация
- Установка делового комплекта или комплекта игр
Данная концепция не окончательная, будет доработана к моменту заказа (завтра, вторник).
К новому баннеру требования выше, чем к текущему, как по общему уровню исполнения, так и по вниманию к деталям. Просьба оставлять заявку только если чувствуете в себе силы сделать намного лучше, чем было.
Заявки фрилансеров
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