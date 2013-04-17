Баннеры для нард и преферанса

Необходимые баннеры:

Размер Максимальные размер файла (КБ) Тип

320x50 50 Мобильный баннер

468x60 50 Баннер

728x90 50 Полноразмерный баннер

250x250 50 Квадрат

200x200 50 Малый квадрат

336x280 50 Большой прямоугольник

300x250 50 Встраиваемый прямоугольник

120x600 50 Небоскреб

160x600 50 Широкий небоскреб

300x600 200 Объявление на половину страницы

Баннеры "эконом" реализации.

Всего 20 баннеров (10 в стилистике нард и 10 в стилистике преферанса)

Не обязательно для каждого оригинальную подачу, просто в нужный размер вложиться.

В дальнейшем необходимые баннера будут дорабатываться.

Темы баннеров: нарды, преферанс.

Без анимации, но возможна будущая их доработка с анимацией за плату.

По "нардам" можно реализоваться в стиле http://nardy-online.net.ru/ - нарды, игральные кости, шашки

По "преферансу" в стиле http://preferanse.ru/ - карты, стол с игроками, пулька

Возможные фразы на баннерах "Играйте в преферанс онлайн", "Преферанс онлайн", "Играйте в преферанс со своими друзьями", "Играйте в преферанс с реальными соперниками"...и про нарды аналогично + "Длинные и короткие нарды онлайн"

Реализация желательна в формате PSD, чтобы я мог редактировать фразы на них.

Основной сайт, который будет рекламироваться: http://azartclub.net/, дизайн для этого сайта будет таков:

http://dreamer.in.ua/works/azartclub/ т.е. банера должны быть выполнены с схожими элементами как в новом дизайне.

http://nardy-online.net.ru/ - сайт выполнен в схожем стиле с новым дизайном.

http://preferanse.ru/ - сайт выполнен в схожем стиле с новым дизайном.