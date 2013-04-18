Нарисовать баннер GIF (динамика)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок117 просмотров

Требуется нарисовать анимационный GIF баннер

12 лет назад
Gerafler
Алексей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Антон сразу понял, что нам нужно и очень быстро выполнил проект! Очень профессиональный подход, человек очень хорошо знает чем занимается и как это исполнять в лучшем виде! Однозначно лучший дизайнер на веблансере!
Алексей очень приятен в общении, четко формулирует задачу, своевременно оплачивает работу. Только положительные впечатления от сотрудничесва. Очень рекомендую, как порядочного и понимающего заказчика.

Заявки фрилансеров

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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