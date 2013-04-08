Требуется разработка нескольких флэш баннеров Размер примерно 600х80пикс От вас примеры, цена Оплата по факту! Возможно за каждый ролик поэтапно Цена примерно 10-20уе
Сделать дизайн картинки
Сделать картинку для окна активации.
Ссылка http://infoprotector.ru/request-accepted(3. Брендирование окна Активации.)
Тематика картинки обучение торговле на бирже.
мой сайт scalping.pro
В картинке должен присутствовать адрес сайта.
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