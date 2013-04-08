Сделать дизайн картинки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок130 просмотров

Сделать картинку для окна активации.

Ссылка http://infoprotector.ru/request-accepted(3. Брендирование окна Активации.)

Тематика картинки обучение торговле на бирже.

мой сайт scalping.pro

В картинке должен присутствовать адрес сайта.

12 лет назад
ErinRV
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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