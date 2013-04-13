Баннер для специальной кампании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен21 заявка242 просмотра

Статическое изображение, размер 870х435 пикселей

Кредитная кампания на модель HTC Desire V

логотип фирмы и прочие данные вышлю непосредственно исполнителю

12 лет назад
PheelA
Феликс 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$100
2 дня
Рейтинг говорит сам за себя! мега-профи, очень рекомендую. Сделано все на высшем уровне и самое главное с учетом всех пожеланий! Благодарен сотрудничеством и уверен, что обращусь еще раз!
От работы только самые положительные эмоции. Интересное задание и мгновенная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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