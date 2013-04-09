Изображения к статьям

Нужно сделать два баннера для интернет-магазина. Размер 468x60, объём файла не более 30 Кбайт. Каждый баннер для отдельного направления работы магазина. Но, видимо, какие-то элементы у этих баннеров могут быть общими. Адрес магазина: http://tablehero.ru ...