Картинки-баннеры

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Завершен4 заявки216 просмотров

Нужно сделать картинки - баннеры для сайта каталога одежды (для категорий шириной 730 пикселей высоту 300)

1) Картинка-банер - должна вписываться в белый фон.

2) У неё слева должен быть отступ, чтобы текст можно было туда вставить поверх размером, до 500 символов- отступ слева 400 пикселей.

3) Надо сделать все в одном стиле.

4) Например: если категория Женские джинсы – на картинке должны быть либо девушки в джинсах, быть либо просто женские джинсы.

5) Картинки брать с иностранных сайтов только исходные.

Внутри ТЗ.

12 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ZETIX
Влад 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$100
7 дней
Работа выполнена очень хорошо.Все мои просьбы и замечания были услышаны. Немного затянулось по моей вине, а так Влад выполнил бы намного быстрее в свой обещанный срок. Быстро, четко, красиво а главное, то что и хотели видеть! Обязательно будем продолжать сотрудничество. Мои рекомендации!
Приятно было работать с Егором, всё доступно и понятно по заданию, своевременная оплата.... претензий нет...

Заявки фрилансеров

ZETIX
Влад 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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