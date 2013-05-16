Нужно сделать картинки - баннеры для сайта каталога одежды (для категорий шириной 730 пикселей высоту 300)

1) Картинка-банер - должна вписываться в белый фон.

2) У неё слева должен быть отступ, чтобы текст можно было туда вставить поверх размером, до 500 символов- отступ слева 400 пикселей.

3) Надо сделать все в одном стиле.

4) Например: если категория Женские джинсы – на картинке должны быть либо девушки в джинсах, быть либо просто женские джинсы.

5) Картинки брать с иностранных сайтов только исходные.

Внутри ТЗ.