1. изменить положение одного города на картах. (три практически одинаковые flash-карты) 2. добавить 2-3 города на карты (на две карты)
Картинки-баннеры
Нужно сделать картинки - баннеры для сайта каталога одежды (для категорий шириной 730 пикселей высоту 300)
1) Картинка-банер - должна вписываться в белый фон.
2) У неё слева должен быть отступ, чтобы текст можно было туда вставить поверх размером, до 500 символов- отступ слева 400 пикселей.
3) Надо сделать все в одном стиле.
4) Например: если категория Женские джинсы – на картинке должны быть либо девушки в джинсах, быть либо просто женские джинсы.
5) Картинки брать с иностранных сайтов только исходные.
Внутри ТЗ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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