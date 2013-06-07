ZETIX

Влад ZETIX

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
misterby
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Создать Flash-баннеры
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
aiah
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
7 отзывов(-1)
$1000
0 баллов
11 лет назад
Приложение в одноклассниках или вк.
Никому не советую работать с этим человеком. Самый настоящий мошенник! Взломал мой аккаунт на бирже и переписал мой отзыв на якобы отличный. Также взломал почту на яндексе и удали всю нашу с ним переписку. Остерегайтесь его. Заказывала ему приложение в одноклассниках а он забрал деньги еще несколько месяцев назад и исчез со связи. в итоге лишилась денег и приложения. Зайдите на мою страницу в раздел портфолио - раздел разработка игр и увидите скрины писем которые он мне присылал на почту. Их кстати удалось восстановить. К счастью.) Оплату произвела в полной мере! Влад поставил цену в 300-400 долл за дизайн и написание кода игры. Потом начал кормить завтраками. То игра не подходит одноклассникам, то уехал в другой город... Когда попросила дать ссылку на якобы загруженную на сервер игру вместе с данными для доступа, написал, что попал в аварию и лежит в больнице. Когда же я потребовала деньги - ВНИМАНИЕ!!! ХИТ СЕЗОНА ПО ОТМАЗКАМ 2013!!! - заболел туберкулезом в тяжелой форме! - его новая отмазка. Говоря, что находится в предсмертной агонии, продолжает писать мне на почту многоэтажные письма. Насчет невыполнимых задач, просила этого фрилансера изначально сделать дизайн, он же настаивал на том чтобы делать игру целиком. Я согласилась а теперь пишет что одноклассники якобы отказались принимать игру и он не знает почему. Вопрос: Зачем тогда обещать золотые горы, если не разбираешься в том, за что берешься? Насчет угроз... Просто смешно слышать!!! Ей Богу! Я всего лишь написала человеку, что если он мне не вернет мои деньги, полученные за невыполненную работу, я обращусь в полицию. Также можно было бы сообщить им о том, как Влад воспользовался тем, что я передала ему важные логины и пароли якобы для загрузки игры на сервер, чтобы взломать мой аккаунт на этой бирже веблансер и взломать почту на яндексе чтобы удалить всю нашу с ним переписку, которую к счастью удалось восстановить! Значит я нарушаю получается конфиденциальность а Влад не нарушает ее взламывая мою почту где хранятся мои личные письма до которых ему нет никакого дела!!!
Оплата произведена не в полной мере. софт был сделан и отправлен заказчику, также была прозьба от заказчика разположить игру на Однокласниках, которую я не реализовал, да и не обязан был, после этого заказчик начал требовать деньги обратно, имея разработку игры на руках. Деньги вернуть не отказываюсь.(хотя слышу постоянные угрозы) Сам заказчик несколько раз отказывался от проекта, требовал сделать невыполнимые задачи, и в полной мере не понимает что хочет, просто куча негатива, сделать игру за бесценок, и потом вернуть деньги. Теперь вот пишет ещё какуюто несуразность, полная неадекватность!! Да и ещё нарушая всю конфиденциальность переписки выкладывает сообщения с перепиской с изменениями! НЕ СОВЕТУЮ РАБОТАТЬ С ЭТИМ ЗАКАЗЧИКОМ!
Ответный отзыв
kondrakov85
39 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Баннер
Спасибо за сделанный баннер. С первого раза всё получилось отлично, даже никаких доработок не нужно. Буду сотрудничать дальше.
Приятно работать... Разборчивое и доступное ТЗ, оплата своевременная. Рекомендую!
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cashelec
Наталья 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Необходимо сделать баннеры сайта FLASH и GIF
Отличный исполнитель
Всегда на связи, оплачивает быстрее чем успеваешь сдать работу! Приятно работать!
Ответный отзыв
vika5934857
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Баннер для группы Вконтакте
Ответственный исполнитель, всё в срок.
Виктория отличный заказчик! Задание чётко поставлено, оплата без проблем. 10 балов!
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