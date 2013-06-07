Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1000
0 баллов
11 лет назад
Никому не советую работать с этим человеком. Самый настоящий мошенник! Взломал мой аккаунт на бирже и переписал мой отзыв на якобы отличный. Также взломал почту на яндексе и удали всю нашу с ним переписку. Остерегайтесь его. Заказывала ему приложение в одноклассниках а он забрал деньги еще несколько месяцев назад и исчез со связи. в итоге лишилась денег и приложения. Зайдите на мою страницу в раздел портфолио - раздел разработка игр и увидите скрины писем которые он мне присылал на почту. Их кстати удалось восстановить. К счастью.) Оплату произвела в полной мере! Влад поставил цену в 300-400 долл за дизайн и написание кода игры. Потом начал кормить завтраками. То игра не подходит одноклассникам, то уехал в другой город... Когда попросила дать ссылку на якобы загруженную на сервер игру вместе с данными для доступа, написал, что попал в аварию и лежит в больнице. Когда же я потребовала деньги - ВНИМАНИЕ!!! ХИТ СЕЗОНА ПО ОТМАЗКАМ 2013!!! - заболел туберкулезом в тяжелой форме! - его новая отмазка. Говоря, что находится в предсмертной агонии, продолжает писать мне на почту многоэтажные письма. Насчет невыполнимых задач, просила этого фрилансера изначально сделать дизайн, он же настаивал на том чтобы делать игру целиком. Я согласилась а теперь пишет что одноклассники якобы отказались принимать игру и он не знает почему. Вопрос: Зачем тогда обещать золотые горы, если не разбираешься в том, за что берешься? Насчет угроз... Просто смешно слышать!!! Ей Богу! Я всего лишь написала человеку, что если он мне не вернет мои деньги, полученные за невыполненную работу, я обращусь в полицию. Также можно было бы сообщить им о том, как Влад воспользовался тем, что я передала ему важные логины и пароли якобы для загрузки игры на сервер, чтобы взломать мой аккаунт на этой бирже веблансер и взломать почту на яндексе чтобы удалить всю нашу с ним переписку, которую к счастью удалось восстановить! Значит я нарушаю получается конфиденциальность а Влад не нарушает ее взламывая мою почту где хранятся мои личные письма до которых ему нет никакого дела!!!
Ответный отзыв
Оплата произведена не в полной мере. софт был сделан и отправлен заказчику, также была прозьба от заказчика разположить игру на Однокласниках, которую я не реализовал, да и не обязан был, после этого заказчик начал требовать деньги обратно, имея разработку игры на руках. Деньги вернуть не отказываюсь.(хотя слышу постоянные угрозы) Сам заказчик несколько раз отказывался от проекта, требовал сделать невыполнимые задачи, и в полной мере не понимает что хочет, просто куча негатива, сделать игру за бесценок, и потом вернуть деньги. Теперь вот пишет ещё какуюто несуразность, полная неадекватность!! Да и ещё нарушая всю конфиденциальность переписки выкладывает сообщения с перепиской с изменениями! НЕ СОВЕТУЮ РАБОТАТЬ С ЭТИМ ЗАКАЗЧИКОМ!
$20
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за сделанный баннер. С первого раза всё получилось отлично, даже никаких доработок не нужно. Буду сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Приятно работать... Разборчивое и доступное ТЗ, оплата своевременная. Рекомендую!
$20
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель
Ответный отзыв
Всегда на связи, оплачивает быстрее чем успеваешь сдать работу! Приятно работать!
$10
10 баллов
11 лет назад
Ответственный исполнитель, всё в срок.
Ответный отзыв
Виктория отличный заказчик! Задание чётко поставлено, оплата без проблем. 10 балов!