Никому не советую работать с этим человеком. Самый настоящий мошенник! Взломал мой аккаунт на бирже и переписал мой отзыв на якобы отличный. Также взломал почту на яндексе и удали всю нашу с ним переписку. Остерегайтесь его. Заказывала ему приложение в одноклассниках а он забрал деньги еще несколько месяцев назад и исчез со связи. в итоге лишилась денег и приложения. Зайдите на мою страницу в раздел портфолио - раздел разработка игр и увидите скрины писем которые он мне присылал на почту. Их кстати удалось восстановить. К счастью.) Оплату произвела в полной мере! Влад поставил цену в 300-400 долл за дизайн и написание кода игры. Потом начал кормить завтраками. То игра не подходит одноклассникам, то уехал в другой город... Когда попросила дать ссылку на якобы загруженную на сервер игру вместе с данными для доступа, написал, что попал в аварию и лежит в больнице. Когда же я потребовала деньги - ВНИМАНИЕ!!! ХИТ СЕЗОНА ПО ОТМАЗКАМ 2013!!! - заболел туберкулезом в тяжелой форме! - его новая отмазка. Говоря, что находится в предсмертной агонии, продолжает писать мне на почту многоэтажные письма. Насчет невыполнимых задач, просила этого фрилансера изначально сделать дизайн, он же настаивал на том чтобы делать игру целиком. Я согласилась а теперь пишет что одноклассники якобы отказались принимать игру и он не знает почему. Вопрос: Зачем тогда обещать золотые горы, если не разбираешься в том, за что берешься? Насчет угроз... Просто смешно слышать!!! Ей Богу! Я всего лишь написала человеку, что если он мне не вернет мои деньги, полученные за невыполненную работу, я обращусь в полицию. Также можно было бы сообщить им о том, как Влад воспользовался тем, что я передала ему важные логины и пароли якобы для загрузки игры на сервер, чтобы взломать мой аккаунт на этой бирже веблансер и взломать почту на яндексе чтобы удалить всю нашу с ним переписку, которую к счастью удалось восстановить! Значит я нарушаю получается конфиденциальность а Влад не нарушает ее взламывая мою почту где хранятся мои личные письма до которых ему нет никакого дела!!!