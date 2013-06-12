Требуется нарисовать три баннера, каждый из двух картинок. + 1 купон на скидку.
Нарисовать баннер и сертификат
Необходимо нарисовать баннер для перехода со старого сайта на новый и сертификат. Подробности в личку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать Flash-баннер 300х300. Вероятно также 240х400 и 200х200 Оплата исключительно Yandex.Money / Skrill / PayPal.Завершен12 лет назад
Нужно сделать Flash баннер 240x400. Тематика: КвадроциклыЗавершен12 лет назад
надо сделать баннер под TeaserNet Максимальный размер – 2Мб. Допустимый формат: swf. Разрешение: 320х240. Url для клика передается через механизм flashvars в переменную clickUrl. сценарий порстой - на три кадра + ...Баннеры10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Нужен простой статичный баннер о услугах. Тематика переезд. В файле тз. Нужно сегодняЗавершен12 лет назад
- $10
mamberem.ru посередине в шапке картинка, туда нужен банер 3 разные картинки, оригенальная смена, тематику и картинки для оформерования предоставлю.Завершен12 лет назад
Нужно сделать картинки - баннеры для сайта каталога одежды (для категорий шириной 730 пикселей высоту 300) 1) Картинка-банер - должна вписываться в белый фон. 2) У неё слева должен быть отступ, чтобы текст можно было ...Завершен12 лет назад
1. изменить положение одного города на картах. (три практически одинаковые flash-карты) 2. добавить 2-3 города на карты (на две карты)Завершен12 лет назад
- $100
Статическое изображение, размер 870х435 пикселей Кредитная кампания на модель HTC Desire V логотип фирмы и прочие данные вышлю непосредственно исполнителюЗавершен12 лет назад
Нужно сделать gif или флеш-баннер. Размер 240x80 Текст в баннере: Loveron fo men - Быстрый путь к долгому сексу. Подробнее о тематике баннера: http://lideron.ru/5-loveron-1laveron.html От вас нужна интересная идея.Завершен12 лет назад