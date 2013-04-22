Сделать Flash-баннер 240x400

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Завершен9 заявок187 просмотров

Нужно сделать Flash баннер 240x400. Тематика: Квадроциклы

12 лет назад
ypisatel
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey_Shevthuk
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Работа была выполнена хорошо, были учтены все детали.
Отличный заказчик! Четкое задание, оплата в срок и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Sergey_Shevthuk
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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