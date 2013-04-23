Нужен баннер 728*90

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен19 заявок215 просмотров

Банер будет размещаться на http://tvgid.ua/ и http://play.ukr.net/ вверху. Ссылка с банера должна быть на главную страницу нашего сайта www.uabalance.com. Тех требования здесь http://adline.ukr.net/req/. Идея баннера: необходимо привлечь клиентов которым нужны бухгалтерские услуги. Интересует: стоимость, сроки и ваши работы.

Уточню. Сценария нет. Нужно комплексное решение.

12 лет назад
uabalance
Сергей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Tristal
Антон 
31 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Спасибо за работу, все пожелания учтены. На выходе получил - то чего хотелось.
Отлично поработали

Заявки фрилансеров

Tristal
Антон 
31 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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