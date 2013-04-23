Нужен баннер 728*90

Банер будет размещаться на http://tvgid.ua/ и http://play.ukr.net/ вверху. Ссылка с банера должна быть на главную страницу нашего сайта www.uabalance.com. Тех требования здесь http://adline.ukr.net/req/. Идея баннера: необходимо привлечь клиентов которым нужны бухгалтерские услуги. Интересует: стоимость, сроки и ваши работы.

Уточню. Сценария нет. Нужно комплексное решение.