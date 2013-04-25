Доброго времени суток. Нужен простой анимированный баннер 240x400, две меняющиеся картинки с текстом. Рамка по краям. Остальные красивости на ваш вкус. Итоговый проект в .psd
Сделать флеш сюжет по сюжету.
http://sex-figura.ru/skins/163/video/order.swf
Сделать подобное видео по такому же сюжету.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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