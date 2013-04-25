Сделать флеш сюжет по сюжету.

Нужно как можно быстрее дизайны для 2 слайдеров, каждый из 5 слайдов, размеры 1021*230 и 700*220 и 2 фафикона. адреса сайтов и тексты сброшу выбранному исполнителю. Слайды должны цеплять посетителя. пример текста ...