Комплект баннеров

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Завершен16 заявок169 просмотров

Добрый день.

Нужны 2 комплекта баннеров для сайта www.east-and-west.ru

1й комплект с предложением чая

2й комплект с предложением чайников для заварки чая.

Форматы - популярные обычные. от 100 на 100 до перетяжки верхней. Технология - анимированный гиф.

Указывайте цену и срок работ, выберу того, кто укажет адекватную цену (не обязательно самую маленькую) и будет хорошее портфолио.

Изменения:

Форматы: 468x60; 728x90; 240x400; 200x200; 250x250; 88x31; 600x90; 100x100; 160x600; - 9 форматов.

Один комплект будет для чая И чайноков, а второй - для сайта http://лавка-сувениров.рф/ (продажа фигурок экочеловечков). (всего 2 комплекта)

Просьба указать стоимость за комплект.

12 лет назад
musulunger
Алексей 
58 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$200
3 дня
Все нормально сделано.
Отлично поработали, спасибо Алексею за интересный проект!

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And-Re
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17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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