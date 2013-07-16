Комплект баннеров

Добрый день.

Нужны 2 комплекта баннеров для сайта www.east-and-west.ru

1й комплект с предложением чая

2й комплект с предложением чайников для заварки чая.

Форматы - популярные обычные. от 100 на 100 до перетяжки верхней. Технология - анимированный гиф.

Указывайте цену и срок работ, выберу того, кто укажет адекватную цену (не обязательно самую маленькую) и будет хорошее портфолио.

Изменения:

Форматы: 468x60; 728x90; 240x400; 200x200; 250x250; 88x31; 600x90; 100x100; 160x600; - 9 форматов.

Один комплект будет для чая И чайноков, а второй - для сайта http://лавка-сувениров.рф/ (продажа фигурок экочеловечков). (всего 2 комплекта)

Просьба указать стоимость за комплект.