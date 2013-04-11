Нужно нарисовать несколько анимационных баннеров

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок190 просмотров

Требуется нарисовать 3 размера логотипа и 5 размеров нимационных баннеров с этим логотипом.

Весь дизайн должен быть передан в gif формате.

Тема дизайна: Рыбалка

Соответственно должны быть рисунки на эту тему, или возможность их быстро найти.

Преимущественно работа с опытным, творческим человеком.

Просьба оставлять свои icq контакты.

12 лет назад
Bobrikov
Антон 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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