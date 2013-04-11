Требуется нарисовать три баннера, каждый из двух картинок. + 1 купон на скидку.
Нужно нарисовать несколько анимационных баннеров
Требуется нарисовать 3 размера логотипа и 5 размеров нимационных баннеров с этим логотипом.
Весь дизайн должен быть передан в gif формате.
Тема дизайна: Рыбалка
Соответственно должны быть рисунки на эту тему, или возможность их быстро найти.
Преимущественно работа с опытным, творческим человеком.
Просьба оставлять свои icq контакты.
Заявки фрилансеров
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