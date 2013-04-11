Нужно нарисовать несколько анимационных баннеров

Требуется нарисовать 3 размера логотипа и 5 размеров нимационных баннеров с этим логотипом.

Весь дизайн должен быть передан в gif формате.

Тема дизайна: Рыбалка

Соответственно должны быть рисунки на эту тему, или возможность их быстро найти.

Преимущественно работа с опытным, творческим человеком.

Просьба оставлять свои icq контакты.