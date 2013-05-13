Небольшой flash-баннер. Срочно ищу разработчика

Требуется создать баннер PeelDown (flash)

http://www.adriver.ru/doc/ban/examples/examples_564.html

Нужен внимательный, ответственный и добросовестный фрилансер!

Все подробности и ТЗ при общении

Прошу указать стоимость работы и сроки.

Спасибо.

Расчитываю найти исполнителя на долгосрочное сотрудничество, так как проектов и тем много! :)