Небольшой flash-баннер. Срочно ищу разработчика

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Завершен10 заявок283 просмотра

Требуется создать баннер PeelDown (flash)

http://www.adriver.ru/doc/ban/examples/examples_564.html

Нужен внимательный, ответственный и добросовестный фрилансер!

Все подробности и ТЗ при общении

Прошу указать стоимость работы и сроки.

Спасибо.

Расчитываю найти исполнителя на долгосрочное сотрудничество, так как проектов и тем много! :)

HTML
12 лет назад
rozzzenberg
Вероника 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$50
2 дня
Довольна на 100%! Сроки, доработка - отлично! Продолжаем работу.
Прекрасный заказчик. Легко найти общий язык, все подробно, детально. Оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.

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Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад

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