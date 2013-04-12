Требуется создать анимированный баннер 2x размеров

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Закрыт5 заявок131 просмотр

Трубется создать анимированный баннер двух размеров:

728х90 и 468x60

Баннер должен быть в принципе простой - поочередные появление конкретных слов в разных местах (10-20 штук), в конце название сайта.

Баннер должен быть не тяжелый.

Также, необходим мини-баннер 88х31, с названием сайта (в стиль тех двух).

12 лет назад
Man-s
Игорь 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Надежный, приятный в общении заказчик - рад сотрудничеству и знакомству!

Заявки фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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