Требуется создать анимированный баннер 2x размеров

Трубется создать анимированный баннер двух размеров:

728х90 и 468x60

Баннер должен быть в принципе простой - поочередные появление конкретных слов в разных местах (10-20 штук), в конце название сайта.

Баннер должен быть не тяжелый.

Также, необходим мини-баннер 88х31, с названием сайта (в стиль тех двух).