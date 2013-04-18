Срочно дизайны для 2 слайдеров и фавиконы для ИМ

Нужно как можно быстрее дизайны для 2 слайдеров, каждый из 5 слайдов, размеры 1021*230 и 700*220 и 2 фафикона.

адреса сайтов и тексты сброшу выбранному исполнителю. Слайды должны цеплять посетителя.

пример текста

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Могу дать разным исполнителям отдельно, не обязательно все одному, если все не можете выполнить.