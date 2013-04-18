Срочно дизайны для 2 слайдеров и фавиконы для ИМ

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Завершен7 заявок174 просмотра

Нужно как можно быстрее дизайны для 2 слайдеров, каждый из 5 слайдов, размеры 1021*230 и 700*220 и 2 фафикона.

адреса сайтов и тексты сброшу выбранному исполнителю. Слайды должны цеплять посетителя.

пример текста

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Укажите примерный срок и стоимость, а также Ваше портфолио.

Могу дать разным исполнителям отдельно, не обязательно все одному, если все не можете выполнить.

12 лет назад
leonidas
Леонид 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель, взялся за работу без предоплаты, предоставил несколько вариантов для выбора и доработал как мы попросили. Работа выполнена быстро и креативно!
Приятное, не обремененное никакими негативами сотрудничество. Только положительные впечатления.

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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